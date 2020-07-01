Суркис и Мамка начали носить постановление о скандальной футбольной ВСК по парламентским комитетам

Соратник Суркиса — Григорий Мамка в нарушения регламента и закона Украины о временных следственных комиссиях, протянул заслушивания вопроса о скандальной футбольной ВСК через правоохранительный комитет. О том, что вместо работы по прямой компетенции, правоохранительный комитет сегодня вдруг решил «заняться футболом» в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова.
На самом заседании комитета депутат также подымала вопрос неправомерности включения в повестку дня вопроса по ВСК.
По ее словам это не предусмотрено регламентом ВРУ, а также законом Украины и деятельности ВСК. Отчет ВСК должен презентовать в зале парламента, а не в комитетах, пояснила Устинова, которая вскоре, в знак протеста, покинула заседание.
Докладывал о работе ВСК нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка, известный как лоббист интересов Григория Суркиса в самой футбольной комиссии. После доклада он попросил членов правоохранительного комитета ВРУ поддержать постановление ВСК о продлении ее работы еще на 6 мес.
Стоит отметить, что попытки «воскресить» футбольную ВСК (ее полномочия истекли еще 15 мая) продолжаются в Раде уже полтора месяца. Вопрос трижды снимался с рассмотрения в парламентском зале по причине отсутствия за него голосов.
Интересно, что предварительные отчеты ВСК ранее были заслушаны также и на спортивном комитете ВР, в состав которого входит сам Григорий Суркис.
Такие заслушивания носят формальный характер, потому как полномочий у профильных комитетов ВР влиять на работу временных парламентских комиссий нет.
Все это указывает на искусственность и заказной характер футбольной ВСК, о чем ранее заявила нардеп Ирина Верещук.
«... видится, на мой взгляд, искусственность такого процесса — а я еще раз повторю, я не видела большого резонанса — и мне это больше похоже на то, что кто-то с кем-то хочет свести счеты», — сказала политик.
О том, что футбольная ВСК создана и лоббируется в интересах Суркиса с целью дискредитации УАФ многие политики давно говорят публично. Согласны с ними и представители футбольного сообщества.
В войне Суркиса против УАФ на сторону футбольной ассоциации стали обладатели «Золотого мяча» Шевченко, Блохин, Беланов, а также легенды «Динамо» и другие известные футболисты.
Напомним, что ВСК по футболу была создана в конце прошлого года. Спустя 6 месяцев, комиссия так и не предоставила Раде итогового вывода о своей работе, поскольку информация о возможных нарушениях в действиях УАФ не подтвердилась.
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