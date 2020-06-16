Ротань вслед за Шевченко обратился к депутатам: «Власть не должна ставить палки в колеса тем, кто развивает футбол»

Скандал вокруг попыток ОПЗЖ пролоббировать продолжение работы так называемой футбольной ВСК, созданной против Украинской ассоциации футбола, пока не утихает. Депутаты ВР уже дважды не смогли вынести этот вопрос на голосование и поставить точку в истории.

Ожидаеться, что голосовать, вероятно, будут завтра. А причина не голосования сегодня, по мнению экспертов, состоит в отсутствии голосов.

Созданная в конце 2019 года футбольная ВСК (для изучения вопроса строительства футбольных площадок) проработала уже полгода, успев за этот период максимально оскандалиться.

Сначала СМИ написали о переписке Григория Суркиса в Раде, где радовался созданию комиссии и писал кому-то команду: «Работаем дальше».

Потом, от членов ВСК требовали пройти полиграф, чтобы доказать независимость от Суркиса.

Далее были заявления изнутри самой комиссии о попытках давления на ее членов, и даже обвинения «в подкупе» Григория Мамки.

И хотя украинский футбол, за последние несколько лет невольно привык к постоянным информационным войнам, попытки давления на УАФ и ее дискредитация «руками» парламентской ВСК стала последней каплей.

Публично к народным депутатам апеллируют главные тренера национальных футбольных сборных.

Андрей Шевченко подписал письмо трех обладателей «Золотого мяча», в котором политиков призывали прекратить манипуляции.

Тренер украинских чемпионов мира (U-20) Александр Петраков поддержал это обращение, заявив, что за последние 5 лет работы УАФ ни разу не отказала ему в поддержке футболистов и демонстрирует сегодня наивысшие результаты работы.

А тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, тоже став на сторону УАФ, обозначил попытки пролоббировать новые полномочия для футбольной ВСК, как «палки в колеса украинскому футболу».

«Я полностью поддерживаю своих коллег. У нас всегда, когда делается что-то хорошее для страны, находятся те, кто недолюбливает и критикует. А за что собственно? За то, что в Днепре, в Киеве строились поля, которые я лично видел. Цели этой ВСК, думаю, состоят в чем-то другом...», — сказал он, добавив, что «идет политическая игра».

Ротань пожелал депутатам во время голосования за вопрос футбольной комиссии «уважать тех, кто пытается развивать футбол и страну, а не ставить им палки в колеса».

Напомним, что депутат Мамка накануне запланированного голосования за ВСК, выступил вчера с заявлением о якобы уголовном преследовании президента УАФ Андрея Павелко. Однако, в НАБУ, Генеральной прокуратуре и НАБУ сообщили, что не ведут в отношении функционера ни одного уголовного производства.