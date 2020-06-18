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Экс-динамовцы о футбольной ВСК: «вы сами знаете, кто и против кого» развязал войну, но «спорт — вне политики»

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Экс-динамовцы о футбольной ВСК: «вы сами знаете, кто и против кого» развязал войну, но «спорт — вне политики»

Верховная рада Украины уже трижды не смогла рассмотреть вопрос касательно продления полномочий футбольной ВСК, которая по мнению многих политиков и самих футболистов была создана с целью политического давления на Украинскую ассоциацию футбола.

СМИ сообщают о том, что в стенах парламента сейчас происходит противостояние бывшего функционера Григория Суркиса (ОПЗЖ) против футбольного сообщества. Мнением на этот счет, вслед за обладателями «Золотого мяча», поделились и легендарные «динамовцы».

По словам Олега Кузнецова (триумфальный экс-защитник «Динамо») «спорт всегда должен оставаться вне политик, и никак иначе».

Свою полную солидарность с ним высказал и Владимир Лозинский. Он сказал, что как спортивный человек далек от политики, и не хотел бы в нее вмешиваться. Однако в ситуации в ВСК «вы знаете сами кто — против кого».

Александр Мелащенко (бывший нападающий киевского «Динамо») предпочел не давать оценок происходящему. По его словам, он с удовольствием готов говорить о сборной, об УЕФА, но не про политические интриги.

«Пускай каждый занимается своим делом», — посоветовал футболист.

Василий Кардаш (бывший полузащитник киевского ФК), в свою очередь, отметил, что в Украине, к сожалению, через футбол сегодня пытаются решить личные политические вопросы и удовлетворить амбиции.

«Но есть такой тезис — „спорт должен оставаться вне политики“. Это же хорошо, когда строят футбольные поля, Кому это мешает? Никто денег себе в карман при строительстве не клал. И не положит. Зачем раскачивают эту ситуацию — мне не понятно. Когда государство уделяет внимание спорту, когда есть государственна программа по поддержке спорта, это ведь хорошо. Для меня в этой ситуации — больше вопросов, чем ответов», — резюмировал он.

Многолетний капитан «Динамо» Анатолий Демьяненко, считает, что футбол должен «сближать народ, а не ссорит, как это происходит сейчас».

По его словам программа строительства футбольных площадок для детей, на которой пытаются спекулировать одельние депутаты с целью давления на УАФ — «была благим делом».

«Построенные поля — это ж благое дело делается, для наших детей, для будущих звезд. Политики могут ссориться, если им есть, что делать, но четко разграничить спорт и политику давно пора. Так во всех цивилизованных странах мира», — подчеркнул он.

Экс-вратарь столичного клуба Александр Шовковский, считает, что футбол сегодня сложно отмежевать от политики, но только в том контексте, что он прославляет государство во врем мире. И сейчас украинский футбол в этом направлении, по его мнению, развивается очень хорошо.

«Посмотрите на выступления национальной сборной и молодежной - это же влияет на рейтинги нашей страны. И в этом смысле спорт не может быть отделен», — сказал он.

Но все остальные политические вопросы, особенно когда речь о попытках целенаправленной дискредитации и обвинениях, тем более в стенах парламента, футболист называет «абсолютно непонятным» явлением.

«Мы должны делать все, чтобы площадки строились, чтобы дети не сидели в планшетах. И УАФ делает очень много в этом направлений», - сказал он, комментируя нецелесообразность работы футбольной ВСК.

Напомним, к Верховной раде с призовом не позволять политического давления на футбол и дискредитации УАФ посредством искусственно созданной ВСК ранее обратились Андрей Шевченко, Игорь Блохин и Олег Беланов. К их позиции вскоре присоединились также Руслан Ротань, Владислав Ващук, Мирон Маркевич, Александр Петраков и другие.

В Раде пока позицию звезд украинского футбола не то чтобы игнорируют, но вопрос полномочий скандальной ВСК все время переносят. И так продолжается уже на протяжении месяца.

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Также напомним, что ВСК по футболу была создана в конце прошлого года. По истечению 6 месяцев работы, комиссия не смогла предоставить итогового отчета. Все это время нардеп Григорий Мамка, который входит в состав ВСК и которого СМИ называют лоббистом в ней интересов Григория Суркиса, публично делал дискредитирующие УАФ заявления. В ответ, правоохранительные органы выступили с опровержением слов Мамки о якобы наличии уголовных производств в отношении руководства футбольной ассоциации.

футбол, ВСК
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