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Лукашенко пообещал не допустить «майданов» на президентских выборах в Беларуси

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Лукашенко пообещал не допустить «майданов» на президентских выборах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что в период избирательной кампании по выборам президента страны «майданов» в стране не будет.

«Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих „майданутых“ хочу предупредить, что „майданов“ в Беларуси не будет», — сказал Лукашенко на встрече с председателем КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком в понедельник, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, государственная безопасность — это основа основ. «Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам „майданчик“ в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов», — отметил глава республики.

Президент призвал КГБ пресекать попытки разрушить целостность страны. «Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — сказал Лукашенко.

По его словам, власти знают, откуда дуют «ветры» на белорусскую землю. «К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы, но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю, да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон, — сказал президент. — Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели, поэтому и не имели суверенного и независимого государства».

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Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты. 31 мая тысячи белорусов пришли на предвыборные пикеты по стране, чтобы поставить подписи в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты, они также выразили поддержку ее супругу и руководителю инициативной группы, задержанного 29 мая на пикете в Гродно вместе с соратниками, теперь они находятся в изоляторе временного содержания в Минске. Белорусские правозащитники вечером 31 мая сообщили также о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку соперников Лукашенко.

Беларусь, выборы
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