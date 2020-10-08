«Киевстар» считает целесообразным запустить 5G в Украине в конце 2022 или в 2023

Компания «Киевстар» считает целесообразным запускать пятое поколение мобильной связи (5G) не ранее конца 2022 года, сообщил президент «Киевстара» Александр Комаров на конференции в Киеве в четверг.
«В моем видении 2021 года 5G в коммерческой эксплуатации в Украине не появляется», — сказал менеджер, которого цитирует «Интерфакс-Украина».
В то же время Комаров подчеркнул, что по оптимальному сроку запуска 5G-технологии «Киевстар» в своих расчетах опирается на два основных показателя: проникновение поддерживающих указанную технологию устройств, а также момент достижения предела утилизации емкости и скорости 4G-хотспотов.
«У чиновников я чаще всего слышу 2022 год. Я бы сказал, что это рановато... Если пытаться свести воедино мою точку зрения и точку зрения, которую я слышу со стороны парламента, — это конец 2022 года или 2023 год. Но до этого еще очень много всего должно быть сделано: освободить спектр, разобраться с держателями, которые сидят на этом спектре и очень успешно борются в судах с государственным регулятором», — подчеркнул он.
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