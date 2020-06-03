Главный эпидемиолог Швеции внезапно признал ошибкой отказ от карантина

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, предполагающая отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей, пишет Bloomberg.
Тегнелл в интервью Шведскому радио заявил, что Швеция могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции.
«Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир», — сказал Тегнелл.
На признание Тегнелла отреагировал председатель партии «Шведские демократы» Джимми Акессон. Смену позиции эпидемиолога он назвал «удивительной». «В течение нескольких месяцев были последовательно заглушены все критики. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И теперь вдруг это», — написал политик в Twitter.
Швеция единственная из стран Евросоюза не стала вводить самоизоляцию и закрывать школы и общественные места для сдерживания эпидемии. Национальная стратегия предполагала плавное распространение коронавируса с целью избежать перегрузок системы здравоохранения до тех пор, пока у жителей не выработается коллективный иммунитет или пока не появится необходимая вакцина. Швеция запретила массовые мероприятия с участием более 50 человек, но рестораны, магазины, спортивные клубы и школы продолжили работать. Тегнелл, как пишет Bloomberg, был автором этой стратегии — ему правительство поручило разработать меры реагирования на эпидемию.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Швеции выявили 38 589 заболевших, из которых умерли 4468.
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