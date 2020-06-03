МАУ возобновляет регулирное авиасообщение между Киевом и Одессой

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» 5 июня возобновит регулярные рейсы Киев — Одесса — Киев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания МАУ выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5-го и 6-го июня, а вернет отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8-го и 9-го июня», — отмечает перевозчик.

Авиакомпания просит помнить о необходимости соблюдать правила карантина, позаботиться о средствах индивидуальной защиты — масках и необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.