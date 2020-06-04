Зеленский хочет включить в программу «Большая стройка» строительство общежитий

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Министерством инфраструктуры, премьером и Министерство регионального развития о добавление в программу «Большая стройка» строительства общежитий, сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы в „Большое строительство“ добавить сооружения общежитий в Украине», — заявил президент во время рабочей поездки в Хмельницкую область, где он оценивал состояние реализации программы.

Он отметил, что во время встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из больших проблем высшего образования — отсутствие студенческих общежитий с качественными условиями.

Он отметил, что в рамках программы предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов. В то же время глава государства выразил пожелание сдать в эксплуатацию все учебные заведения к первому сентября.

«Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть», — подчеркнул президент.

«Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов», — добавил он.