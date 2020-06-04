Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Соответствующий проект постановления №3584, зарегистрированный на сайте парламента днем ранее, на заседании в четверг поддержали 255 народных депутатов.
Перед этим парламентарии поддержали увольнение Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующий проект постановления №3583 поддержали 296 народных депутатов.
Стефанишина, 1985 г.р., c марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. В декабре 2017 года была назначена генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.
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