Украина хочет договориться с ЕС о шестой программе макрофинансовой помощи

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского Союза в первой половине 2022 года.
«Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи», — сказала Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По ее словам, Украина выполнила все условия и получила денежные средства в полном объеме в рамках предыдущей пятой программы.
«Мы не имели представления нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС... Поэтому мы готовы к шестой программе... Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года», — заявила она.
Вице-премьер подчеркнула, что данная программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.
Как сообщалось, в июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно реализации «исключительной» (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи до EUR 1,2 млрд грн. Первый транш номинальным размером EUR 600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй — октябре 2021 года. В целом Украина в 2014-2021 году получила в рамках реализации пяти программ EUR 5,01 млрд кредитной помощи от ЕС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016