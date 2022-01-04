Украина хочет договориться с ЕС о шестой программе макрофинансовой помощи

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского Союза в первой половине 2022 года.

«Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи», — сказала Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, Украина выполнила все условия и получила денежные средства в полном объеме в рамках предыдущей пятой программы.

«Мы не имели представления нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС... Поэтому мы готовы к шестой программе... Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года», — заявила она.

Вице-премьер подчеркнула, что данная программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.

Как сообщалось, в июле 2020 года Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно реализации «исключительной» (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи до EUR 1,2 млрд грн. Первый транш номинальным размером EUR 600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй — октябре 2021 года. В целом Украина в 2014-2021 году получила в рамках реализации пяти программ EUR 5,01 млрд кредитной помощи от ЕС.