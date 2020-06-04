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Индекс продовольственных цен ФАО упал до минимального уровня за последние 17 месяцев

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Индекс продовольственных цен ФАО упал до минимального уровня за последние 17 месяцев

Глобальные цены на продовольственные сырьевые товары в мае четвертый месяц подряд продолжили снижение ввиду устойчивой ситуации с запасами и ослабления спроса из-за спада экономики, вызванных пандемией COVID-19.

В мае среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого отслеживаются изменения в международных ценах на наиболее широко торгуемые продовольственные сырьевые товары, составило 162,5 пункта, что на 1,9 процента ниже по сравнению с предшествующим месяцем и соответствует самой низкой отметке с декабря 2018 года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО с апреля снизился на 7,3 процента в результате резкого падения котировок сливочного масла и сыра в силу сезонных факторов предложения и снижения импортного спроса; его среднее значение на 19,6 процента ниже уровня год назад. Котировки сухого молока снизились незначительно в связи с тем, что низкие цены и возобновление экономической активности в Китае подогревают уверенный интерес со стороны покупателей.

Индекс цен на сахар ФАО нарушил тренд и вырос на 7,4 процента по сравнению с предшествующим месяцем, отыграв половину своего падения в апреле, благодаря возобновлению роста международных цен на нефть, а также более низкому, чем ожидалось, урожаю в Индии и Таиланде, соответственно, втором по величине в мире производителе сахара и втором крупнейшем экспортере.

Индекс цен на зерновые ФАО с апреля снизился на 1,0 процент. Международные цены на рис слегка подросли на фоне новостей о росте котировок на сорта Японика и Басмати, тогда как экспортные цены на пшеницу упали в связи с ожиданиями вполне достаточных глобальных запасов. Цены на фуражные зерновые упали еще больше, и теперь цены на кукурузу в США почти на 16 процентов ниже своего уровня в мае 2019 года.

Индекс цен на растительные масла ФАО упал на 2,8 процента и достиг наименьшей отметки за 10 месяцев. Если котировки рапсового и подсолнечного масла выросли, то цены на пальмовое масло снижаются уже на протяжении четвертого месяца подряд, отражая вялый глобальный спрос со стороны импорта и более высокие, чем ожидалось, уровни производства и товарных запасов в крупнейших странах-экспортерах.

Индекс цен на мясо ФАО снизился в мае на 0,8 процента, при этом его среднее значение было на 3,6 процента ниже своего значения в мае 2019 года. Котировки говядины выросли, а котировки мяса птицы и свинины продолжали падать, отражая высокие экспортные возможности в основных странах-производителях, несмотря на рост спроса на импорт в Восточной Азии после ослабления требований соблюдения социальной дистанции в связи с COVID-19.

При этом сообщается, что объем производства зерновых в мире уверенно движется к новому рекордному уровню в 2 780 млн тонн, что на 2,6 процента выше, чем в сезоне 2019-2020 годов.

Первые прогнозы ФАО на сезон 2020-2021 годов, основанные на состоянии уже посаженных культур, ожиданий относительно тех культур, посевная которых еще не началась, и исходя из обычных погодных условий в оставшееся время сезона, указывают на комфортную ситуацию со спросом на зерновые и их предложением.

Кукуруза составляет 90 процентов прогнозируемого роста объема производства всех видов зерновых, при этом ожидаемый прирост в 64,5 млн тонн — до совокупного объема в 1 207 млн тонн — обусловлен прогнозируемыми рекордными урожаями в Северной Америке и Украине и близкими к рекордным урожаями в Южной Америке.

Производство риса, как ожидается, достигнет рекордной отметки в 508,7 млн тонн, что на 1,6 процента выше уровня 2019 года, под влиянием ожидаемого восстановления в Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, а также США. Объем производства пшеницы, наоборот, должен снизиться до неплохого уровня 2019 года, поскольку вероятное снижение в Европейском союзе, Украине и США более чем перекрывает ожидаемый прирост в Австралии и Российской Федерации.

Объем потребления зерновых в мире в предстоящем году, по прогнозам, также достигнет абсолютного рекордного уровня и вырастет на 1,6 процента до 2 732 млн тонн; также, как ожидается, вырастет и потребление их на корм, продовольствие и в промышленных целях. Кукуруза обеспечивает основной вклад в рост, так как ее прогнозное потребление как на корм скоту в Китае, так и для производства этанола в США, будет расти. Потребление риса в сезоне 2020-2021 годов, по прогнозам, поднимется на 1,6 процента, опираясь на достаточный объем предложения, при этом его потребление в пищу на душу населения в мире вырастет в этом году на 0,6 процента и достигнет 53,9 кг.

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С учетом новых прогнозов производства и потребления теперь, как ожидается, общемировые объемы запасов зерновых к концу национальных закупочных сезонов в 2021 году достигнут нового рекордного уровня в 927 млн тонн: это на 4,5 процента больше и без того высокого уровня на начало сезона. Это должно привести к повышению общемирового соотношения запасов к потреблению до 32,9 процента и выведет его на комфортно более высокий уровень по сравнению с наименьшим показателем в 21,2 процента, отмеченным в сезоне 2007-2008 годов. Как ожидается, на долю Китая придется 47 процентов всего объема запасов зерновых в мире.

По расчетам ФАО, объем торговли зерном в мире в сезоне 2020-2021 годов вырастет на 2,2 процента до 433 млн тонн, установив тем самым новый рекорд, причем рост ожидается для всех основных видов зерновых, с опережающим ростом объемов общемировой торговли рисом в 6,2 процента.

продовольствие, ФАО
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