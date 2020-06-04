Экс-министр финансов Маркарова зарегистрировала стартап

Экс-министр финансов Оксана Маркарова возвращается в бизнес и регистрирует стартап.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрировано 2.06. Детали будут позже», — пишет Маркарова.

Кроме бизнеса она сообщила, что будет работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный вчера Фонд развития рынка капитала, а также активизирует работу в набсовете Киево-Могилянской академии.

Напомним, что Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 при двух правительствах — Гройсмана и Гончарука.