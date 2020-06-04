Войти
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
инициатива
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
соседи
Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Минимальное налогообложение заставит нечестных аграриев работать легально

321
Минимальное налогообложение заставит нечестных аграриев работать легально

Детенизация производства сельскохозяйственной продукции создаст равные условия для всех аграриев. Об этом говорится в материале «Конец теневым схемам в АПК»: что означает введение минимального налога для аграриев.

Как отмечается, законопроект № 3131 был зарегистрирован в Верховной Раде в конце февраля 2020 года.

Основная суть закона — введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли — порядка 1 400-1 500 грн/га. Это позволит «обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями».

«Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налога. Если фермер работает в „белую“ и должным образом платит налоги, то его налоговая нагрузка уже находится на уровне как минимум 1 400 грн/га», — говорится в статье.

Таким образом, введение минимального налога легально работающие компании и фермеры не заметят, а перед «теневиками» встанет вопрос — «либо платить этот минимальный налог, либо легализировать свою деятельность, заключать договора аренды, устраивать официально на работу сотрудников и просто платить налоги — суммы равноценные».

Читайте также: ВВП Украины в январе-апреле упал на 5%

«В итоге условия для всех игроков на рынке выровняются, бюджеты получат дополнительные средства, а работники сельхозпредприятий получат официальное трудоустройство и возможность в дальнейшем беспроблемно получить пенсию», — отмечают авторы статьи.

налоги, АПК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016