Минимальное налогообложение заставит нечестных аграриев работать легально

Детенизация производства сельскохозяйственной продукции создаст равные условия для всех аграриев. Об этом говорится в материале «Конец теневым схемам в АПК»: что означает введение минимального налога для аграриев.
Как отмечается, законопроект № 3131 был зарегистрирован в Верховной Раде в конце февраля 2020 года.
Основная суть закона — введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли — порядка 1 400-1 500 грн/га. Это позволит «обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями».
«Важно понимать, что это не введение дополнительного налога, а установление минимальной планки налога. Если фермер работает в „белую“ и должным образом платит налоги, то его налоговая нагрузка уже находится на уровне как минимум 1 400 грн/га», — говорится в статье.
Таким образом, введение минимального налога легально работающие компании и фермеры не заметят, а перед «теневиками» встанет вопрос — «либо платить этот минимальный налог, либо легализировать свою деятельность, заключать договора аренды, устраивать официально на работу сотрудников и просто платить налоги — суммы равноценные».
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«В итоге условия для всех игроков на рынке выровняются, бюджеты получат дополнительные средства, а работники сельхозпредприятий получат официальное трудоустройство и возможность в дальнейшем беспроблемно получить пенсию», — отмечают авторы статьи.
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