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Российские эксперты увидели рост протестных настроений в РФ

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Российские эксперты увидели рост протестных настроений в РФ

Группа российских социологов под руководством Сергея Белановского подготовила исследование «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.». Оно опубликовано на личном сайте социолога.

Социолог, директор по исследованиям ЦСР, Сергей Белановский вместе с бывшим президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым в 2011 году, за год до массовых протестов в РФ, представили доклад о глубоком политическом кризисе в стране, предупредив о нарастании недовольства властью.

В новом докладе группа Белановского говорит о нарастании недовольства политической системой, усугубленным кризисом из-за коронавируса. «Идеологический маятник вновь стал двигаться в направлении все большего скепсиса и протеста», — отмечают авторы исследования

По итогам онлайн-опроса социологи из группы Белановского пришли к выводу, что «вера в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса падает». В наибольшей степени это относится именно к федеральной власти.

При этом страх перед заражением и негативными последствиями кризиса у людей снижаются. «Основным фактором стресса является опасение, что сложившаяся ситуация приведет к социально-политическим потрясениям в стране», — отмечают авторы доклада. Переживания по этому поводу, по их словам, испытывают более половины участников опроса.

Участников исследования социологи условно разделили на четыре группы: — демократические оппозиционеры, аполитичные, бывшие сторонники Путина, сторонники Путина. Долю респондентов по каждому из этих сегментов исследователи не называют, отмечая, что концентрировались на качественном анализе их убеждений.

Согласно выводам доклада, основными причинами критики власти в первых трех группах является разочарование в идее необходимости «сильной руки государства», вера в необходимость сменяемости власти и демократических преобразований, недовольство мерами экономической поддержки населения.

По мнению экспертов, сейчас особенно политизируется часть общества, которая ранее считалась аполитичной. «Демократическая оппозиция, ранее бывшая маргинальным сегментом, в настоящее время может получить массовую поддержку со стороны бывших «аполитичных», — указывается в докладе.

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«Важным электоральным событием» авторы доклада называют уход из числа сторонников действующей власти сторонников правой консервативной идеологии: тех, в чьи идеологические взгляды входят русский национализм, патриотизм, империализм, негативное отношение к западной демократии. «Сегодня они разочарованы во власти, действия которой им непонятны», — полагают эксперты из группы Белановского.

Отметим, что согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного 24 мая, уровень доверия Владимиру Путину составляет 68,9%, премьеру Михаилу Мишустину — 52,5%.

Россия, опрос
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