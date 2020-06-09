Зеленский предлагает разрешить на референдуме менять границы страны

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, предложенный президентом Владимиром Зеленским, предполагает возможность вынесения на общегосударственное голосование вопроса об изменении территории страны. Об этом сказано в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады во вторник.

«Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, XIII Конституции Украины, общегосударственного значения, об изменении территории Украины, о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями», — сказано в документе.

Напомним, что указанная норма уже содержалась в законе «О всеукраинском референдуме» от 2012 года, однако Конституционный суд в 2018 году признал этот закон не соответствующим Конституции.