Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он Степана Бандеру героем. Рассуждая на эту тему в опубликованном во вторник интервью изданию «Украинская правда», Зеленский отметил неоднозначное отношение к этой фигуре в украинском обществе и сказал, что оценку его личности должно дать время.
«У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения», — сказал глава государства, рассуждая о личности Бандеры. «Все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями, являются ее действительно героями», — сказал он, но вместе с тем добавил, что на Украине «от героя до врага — один шаг».
Зеленский отметил, что к Бандере в стране «разное отношение», и призвал не спекулировать на этой теме. «Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — заявил президент.
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