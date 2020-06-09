К Путину на парад Победы пока согласились приехать только союзники РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, сообщила сегодня СМИ его пресс-секретарь Мане Геворгян.

Ранее присутствие на параде в столице подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдовы Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Абхазии Аслан Бжания.

Парад Победы, который традиционно проходит в Москве 9 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса. В этот день в столице РФ прошла только воздушная часть парада.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил новый день мероприятия — 24 июня. В этот день парад состоялся в 1945 году.