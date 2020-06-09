Минфин смог существенно снизить ставки по ОВГЗ

Минфин на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник накануне ожидаемого 11 июня снижения Нацбанком учетной ставки смог понизить ставку отсечения по 3-мес. гривневым бумагам с 9,9% до 9% годовых, по 6-мес. – с 10,27% до 9,5% и по 9-ти и 12-мес. – с 10,89% до 10,79-10,8%.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на этих аукционах снизился по сравнению с аукционами неделю назад почти в 1,9 раза – до 3,38 млрд грн (по номиналу), а объем продаж – в 2,2 раза, до 1,45 млрд грн.

В то же время Минфин впервые с конца февраля выставил на аукционы 18-мес. облигации, спрос на которые составил 5,92 млрд грн (по номиналу), что позволило привлечь 5,76 млрд грн под 10,8%. Продавец отклонил лишь одну из восьми заявок - на 0,6 млрд грн (по номиналу) под 10,98%.

Помимо того во вторник Минфин также после больше двух месяцев перерыва выставил на продажу ОВГЗ в евро и смог привлечь EUR353,29 млн на 11 месяцев. По сравнению с предыдущими аукционами ему удалось даже немного понизить ставку – с 2,22% до 2,2%, при это были удовлетворены все 19 заявок из 19 поступивших.