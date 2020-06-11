Укрпошта хочет выручить за главный офис на Крещатике миллиард

Глава Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.
Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.
Он пояснил, что в головном офисе работает более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы — обслуживают посольства, Кабмин. Следовательно — убежден Смелянский — главному офису не место на Крещатике по ряду причин.
«Крещатик, Майдан — места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель», — пояснил Смелянский.
Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения лучше продать инвестору.
«Чтобы привести офис в порядок — надо 75 миллионов. Мы его содержим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы», — подчеркнул Смелянский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016