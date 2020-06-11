Укрпошта хочет выручить за главный офис на Крещатике миллиард

Глава Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.

Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.

Он пояснил, что в головном офисе работает более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы — обслуживают посольства, Кабмин. Следовательно — убежден Смелянский — главному офису не место на Крещатике по ряду причин.

«Крещатик, Майдан — места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель», — пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения лучше продать инвестору.

«Чтобы привести офис в порядок — надо 75 миллионов. Мы его содержим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы», — подчеркнул Смелянский.