Зеленский заявляет, что доволен работой Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский заверил, что пока доволен работой премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, доволен ли он сейчас Шмыгалем, глава государства сказал: «Да, он неплохой».

Зеленский отметил, что когда искали кандидатуру на должность главы правительства, речь шла о том, избирать ли его из числа действующих министров, руководителей облгосадминистраций, или из бизнеса.

«Он (Шмыгаль — ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели — вот реальная кандидатура», — отметил президент.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра — министра развития громад и территорий Украины.