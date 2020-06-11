Зеленский заявляет, что доволен работой Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский заверил, что пока доволен работой премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
Отвечая на вопрос, доволен ли он сейчас Шмыгалем, глава государства сказал: «Да, он неплохой».
Зеленский отметил, что когда искали кандидатуру на должность главы правительства, речь шла о том, избирать ли его из числа действующих министров, руководителей облгосадминистраций, или из бизнеса.
«Он (Шмыгаль — ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели — вот реальная кандидатура», — отметил президент.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра — министра развития громад и территорий Украины.
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