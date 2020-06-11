Степанов заговорил о срочных решениях на фоне антирекорда заболеваемости коронавирусом

Глава Минздрава Максим Степанов обратился к гражданам с просьбой снова придерживаться всех рекомендаций ведомства, поскольку считает, что антирекорд по количеству больных является следствием несоблюдения украинцами необходимых правил. Об этом он отметил во время последнего брифинга.

Глава ведомства также отметил, что будет срочно предложено проведение определенных мер для стабилизации ситуации в Украине.

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые трудные времена, в апреле, когда была напряженная ситуация, у нас никогда не было 689 заболевших в течение одного дня. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я, как министр здравоохранения, прошу вас соблюдать правила безопасности и рекомендаций. В этой ситуации мы будем срочно предлагать проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев», — сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил также, что смягчение карантина не означает его отмену, поэтому носить маски и пользоваться антисептиками нужно и до сих пор.

«Посмотрите на улицы, посмотрите вокруг вас. Мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже нет, что угрозы COVID-19 больше нет. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем. Не только на заболевших, но и на умерших», — отметил министр.

Напомним, что третий этап ослаблений карантинных ограничений начался 1 июня. Тогда возобновили работу фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, а также открыли межобластные пассажирские перевозки и железную дорогу. В ВУЗах и профессионально-технических колледжах разрешено проведение сессий.

10 июня в Украине стартовал четвертый этап ослабление карантинных ограничений. Разрешено открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских заведений оздоровления и отдыха.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.