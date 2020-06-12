В КС поступило представление о конституционности «антиколомойского» закона

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление о соответствии Конституции закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции настоящего закона.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление поступило 11 июня от 64 народных депутатов Украины.

Текст представления опубликован на официальном веб-сайте суда.

Как сообщалось, Рада 13 мая приняла закон № 590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая, в тот же день документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады газете «Голос Украины».

«Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка», — сообщала пресс-служба президента.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.