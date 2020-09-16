КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщил в комментарии Укринформу осведомленный собеседник в суде.
«КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ», — отметил источник агентства.
КС признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
Напомним, 10 сентября Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».
28 августа КС признал неконституционным Указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ по делу по представлению 50 народных депутатов.
Авторы представления отмечали, что в Конституции не прописаны полномочия главы государства назначать директора НАБУ, поэтому, по их мнению, президент вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции запрет узурпации государственной власти.
Сытник был назначен директором НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Петром Порошенко.
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