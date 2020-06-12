Бензин и дизтопливо за год подешевели почти на треть

С мая 2019 по май 2020 года все виды моторного топлива подешевели более чем на четверть.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В мае 2020 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составила 20,85 грн за 1 л (на 27,9% меньше, чем в мае 2019 года); бензина А-95 — 21,88 грн за 1 л (на 27,1% меньше); дизельного топлива — 21,23 грн за 1 л (на 28,2% меньше).
Сжиженный газ с мая 2019 года по май 2020 года подорожал на 34,7% — до 11,01 грн за 1 л.
Напомним, что потребительские цены в мае 2020 года против апреля 2020 года увеличились на 0,3%, против мая 2019 года — на 1,7%. В целом за январь-май 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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