В Италии самое низкое число умерших из-за коронавируса с начала марта

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии выросло за сутки на 26, общее число летальных исходов достигло 34 371. Об этом сообщил в понедельник департамент гражданской защиты страны.
Нынешний показатель — самый низкий с начала марта, когда пандемия начала набирать силу в Италии, где локальная вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была вскрыта 21 февраля. Максимальное число летальных исходов за сутки в Италии достигало 969 человек.
Суточный прирост новых случаев составляет 303, из которых 259 зафиксированы в северной области Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных и летальных исходов. В 9 областях за последние 24 часа не выявлено ни одного случая, в остальных число новых заражений не превышает 10. Общее число инфицированных достигло в Италии 237 290.
Всего с начала пандемии выздоровели 177 010, из которых 640 — за последние сутки. В больницах остаются чуть менее 3,5 тыс. больных, в отделениях интенсивной терапии — 207.
В Италии с понедельника наступила третья фаза ослабления карантина, в рамках которой сняты практически все остававшиеся ограничения. Сохраняются меры предосторожности в виде соблюдения безопасной дистанции и ношения масок в закрытых помещениях и транспорте.
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