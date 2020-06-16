Вопрос проведения ВНО-2020 решат в конце недели

Министерство здравоохранения определится с проведением внешнего независимого оценивания (ВНО) 19-20 июня в соответствии с определенными критериями, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы планируем провести ВНО, но определили два четких критерия для его проведения. Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями. По состоянию на сегодня они разрешают провести ВНО",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.
Министр также добавил, что постановлением главсанврача определены противоэпидемические меры для проведения ВНО.
"ВНО должно пройти, начиная с 25 июня. Мы четко определили критерии относительно прохождения ВНО. Они утверждены постановлением замминистра, главного государственного санитарного врача. Это и проведение термоскрининга, обязательный допуск в масках, рассадка с соблюдением социальной дистанции. Обязательно должны быть определены маршруты доставки, какими доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов",- добавил министр.
По словам Степанов, в Украине помимо основных показателей заболеваемости растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.
Министр подчеркнул, что усилить карантинные меры можно в рамках адаптивного карантина на определенной территории.
"Что касается усиления карантинных мер — у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определятся усиление карантина на той или иной территории",- сказал он.
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