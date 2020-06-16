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Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
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Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
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Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры

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Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает выделить приблизительно $1 трлн на восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Разработкой пакета помощи, как указывает агентство, занимается Министерство транспорта США. В первую очередь средства, как ожидается, будут направлены на обеспечение функционирования путей сообщения и мостов, а также на создание и поддержку сети мобильной связи пятого поколения 5G и широкополосного интернета в сельских районах страны. Ранее Трамп высказывался за то, чтобы выделить на это $2 трлн.

По сведениям Bloomberg, власти США рассматривают вариант, при котором средства на восстановление инфраструктуры были бы включены в очередной пакет помощи американской экономике в условиях пандемии. Не исключено также, что их выделение будет предусмотрено отдельным законопроектом. Действие закона, принятого в 2015 году во время президентства Барака Обамы (2009-2017) и предусматривающего выделение $305 млрд на развитие инфраструктуры США в течение пяти лет, истекает 30 сентября текущего года.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики. Как сообщалось впоследствии, его обсуждение может начаться в июле.

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Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Дональд Трамп, инфраструктура
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