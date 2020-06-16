Первую леди госпитализировали с двухсторонней пневмонией

Жену президента Елену Зеленскую, у которой выявили коронавирус, госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Жену президента Украины Елену Зеленская госпитализированы в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследование в первой леди было обнаружено коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленская: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Указано, что первая леди находится в изоляции под наблюдением врачей. Проведенные накануне тесты на коронавирус у президента Владимира Зеленского и детей не выявили COVID-19.

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом. После этого в Офисе президента заявили об особом режиме работы, на который переходит глава государства Владимир Зеленский. Однако он все равно продолжал каждый день ездить в офис на Банковую.