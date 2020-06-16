В Ровенской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн

В Ровенской области правоохранители сегодня, 16 июня, изъяли янтарь на $1,2 млн общим весом 858 кг, по предварительным данным часть камней имеет историческую ценность, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Сегодня, 16 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области, следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Ривненской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценных камней. По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля», — говорится в сообщении.

Также при экспорте злоумышленники использовали поддельные документы о его происхождении.

Так, правоохранители уже изъяли янтарь весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет $1,2 млн. Отмечается, что среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на «черном» рынке начинается от $10 тыс.