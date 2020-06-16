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«Семинарист» Артем Культенко открыл летний сезон – СМИ описали подробности

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«Семинарист» Артем Культенко открыл летний сезон – СМИ описали подробности

Народный депутат от партии «Слуга народа» Артем Культенко сообщил своим подписчикам на странице в facebook, что наступило лето, и судя по фотографии, он отдыхает на недешевом пляже. Как пишет издание «Комментарии», это может быть не только отечественный курорт, но и экзотическая страна, которая не вводила жестких карантинных ограничений — например, острова Карибского бассейна или Индийского океана.

Он вполне может себе это позволить: Культенко связывают с «королем незаконных МАФов» Романом Солодким, главой организации «Гражданский корпус», который был активным членом «Партии регионов» и появлялся на фотографиях с пророссийской символикой — георгиевской лентой. Также Культенко вместе с Солодким являются соучредителями еще одной общественной организации — «Союза инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева» (ОО «СИТИ М.КИЕВА»).

Декларация Артема Культенко выглядит впечатляюще. За душой у нардепа не только три квартиры, три элитных машины (две Вольво и Тойота Секвойя), россыпь ювелирных изделий и дорогих часов, но и около 1 млн долл. и 1 млн грн наличными.

Ранее, отмечает издание, Культенко размещал на своей личной и политической страницах преимущественно поздравления с церковными праздниками. «Политик приправляет свои посты красочными иллюстрациями, а иногда даже выходит в стрим-эфиры по случаю праздника. С 2016 года Культенко был послушником Киевской духовной семинарии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Последняя, как известно, является одним из ключевых инструментов пропаганды в стране-агрессоре», — пишут журналисты.

Отмечается, что, согласно информации на сайте, семинария — среднее богословское учебное заведение с 4-летним сроком обучения, которое готовит священнослужителей, а также церковнослужителей согласно стандарту духовного образования УПЦ, выпускники семинарии могут быть возведены в священный сан. Таким образом, примерно в этом году Артем Культенко должен как минимум получить свой богословский диплом, говорится в материале.

Пост о приходе лета Культенко разместил вместе с фото, где он изображен в очках Porsche Design ориентировочной стоимостью около 5-7 тыс. грн., в которых отражаются длинные ряды лежаков, при этом сам Артем Культенко, судя по всему, разместился на индивидуальном помосте с кроватью, отгороженной от других посетителей пляжа деревянными перилами. Где именно отдыхает народный избранник, он не указал — геотег на фото отсутствует.

Издание напоминает: на днях стало известно, что Культенко, вопреки слухам и прогнозам некоторых политологов, не станет руководителем избирательной кампании на местных выборах от своей политсилы. Более того, ему не доверили даже региональные ячейки партии ни в Киеве, ни в Киевской области.

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«Очевидно, что сегодня Культенко нужно определиться, будет ли он дальше работать в комитете по вопросам регламента и депутатской этики в Верховной Раде, либо же посвятит себя полностью богословию. Во втором случае ему не придется подавать декларацию и отчитываться о каждом своем шаге. Не исключено, что решение уже принято и вскоре Артем Культенко последует примеру Святослава Вакарчука и покинет парламент в пользу проповедей для паствы УПЦ (МП)», — резюмирует издание.

Слуга народа, Артем Культенко
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