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Рада приняла закон о списании задолженности на энергорынке

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Рада приняла закон о списании задолженности на энергорынке

Верховная Рада приняла в целом проект закона № 2386 «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии». За документ проголосовали 243 народных депутата.

В частности, речь идет о задолженности, которая возникла до 1 июля прошлого года на оптовом рынке электрической энергии. Среди прочего, закон предусматривает докапитализацию НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма.

Согласно пояснительной записке к документу, кредиторская задолженность по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. В то же время, по данным «Энергоатома», долг «Энергорынка» перед генеральной компанией к концу прошлого года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности.

В законе говорится о том, что после увеличения уставного капитала «Энергоатома» и «Укргидроэнерго», задолженность «Энергорынка» спишут в соответствующем размере.

Кроме того, списанию подлежит задолженность предприятий отрасли перед ГП «Региональные электрические сети» и ГП «Укринтерэнерго». Кроме того, согласно закону списать можно будет задолженность указанных поставщиков перед «Энергорынком». На «Региональные электрические сети» приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.

Также законом предусмотрены механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

«Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть, никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства», — отметил автор законопроекта народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук.

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Механизм взаимозачетов предусматривает погашение задолженности за э/э угольных предприятий, предприятий водоснабжения, находящихся/поставляющих услуги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также задолженности, которая возникла на оптовом рынке в связи с поставкой до 30 апреля 2015 года э/э потребителям на НКТ.

Энергоатом, Энергорынок, Верховная Рада
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