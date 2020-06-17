Кабмин внес в Раду кандидатуру министра образования и науки

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, с которым 10 июня встретился Владимир Зеленский в рамках рабочего визита Черниговского национального технологического университета.

Соответствующие проект постановления №3675 зарегистрированы в Раде 17 июня, передают Українськi Новини.

Сергей Шкарлет родился в 1972 году в Узбекистане, экономист, профессор, доктор экономических наук.

С июля 2001 года ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С сентября 2006 года профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года ректор Черниговского государственного технологического университета.

На данный момент обязанности министра выполняет замминистра образования Любомира Мандзий.