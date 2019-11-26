Американский сенатор назвал ошибкой свое заявление о вмешательстве Украины в выборы в США

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что совершил ошибку, заявив о «вмешательстве» Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом информирует СNN.

«Сенатор Джон Кеннеди отказался от ранее сделанного им заявления, что никто не может быть уверен, что только РФ пыталась вмешиваться в президентские выборы в 2016 году, заявив, что он неправильно понял этот вопрос и что он не видит доказательств того, что Украина взламывала серверы Демократической партии», — говорится в сообщении.

Он заявил, что ошибался.

«Единственное доказательство, которое мы имеем, и я думаю, что это правда — именно РФ пыталась взломать компьютер комитета Демократической партии», — сказал сенатор.

Ранее сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в интервью заявил, что кибератака на сервер Демократической партии США в 2016 году могла состояться при участии Украины.