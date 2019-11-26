Американский сенатор назвал ошибкой свое заявление о вмешательстве Украины в выборы в США

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что совершил ошибку, заявив о «вмешательстве» Украины в президентские выборы в США в 2016 году.
Об этом информирует СNN.
«Сенатор Джон Кеннеди отказался от ранее сделанного им заявления, что никто не может быть уверен, что только РФ пыталась вмешиваться в президентские выборы в 2016 году, заявив, что он неправильно понял этот вопрос и что он не видит доказательств того, что Украина взламывала серверы Демократической партии», — говорится в сообщении.
Он заявил, что ошибался.
«Единственное доказательство, которое мы имеем, и я думаю, что это правда — именно РФ пыталась взломать компьютер комитета Демократической партии», — сказал сенатор.
Ранее сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в интервью заявил, что кибератака на сервер Демократической партии США в 2016 году могла состояться при участии Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016