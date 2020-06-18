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Химпредприятия Днепропетровской области просят главу ОГА Бондаренко выступить в защиту заводов и рабочих

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Химпредприятия Днепропетровской области просят главу ОГА Бондаренко выступить в защиту заводов и рабочих

Глава правления АО «Днепразот» Сергей Сидоров (владельцы — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) и директор Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ) Сергей Москаленко обратились к главе Днепропетровской облгосадминистрации Александру Бондаренко с просьбой вмешаться в ситуацию с импортом минеральных удобрений в Украину и оказать помощь в защите национального производителя от недобросовестной конкуренции.

Об этом идет речь в письмах Сидорова и Москаленко на имя главы Днепропетровской ОГА, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информацию издания Информатор-Днепр.

В обращениях директоров заводов речь идет о мерах, которые должны быть введены Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) по результатам расследований Министерства развития экономики в отношении импорта минеральных удобрений в Украину.

«Если правительство не введет меры для защиты национального производителя от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров минеральных удобрений, АО „ДнепрАзот“ будет вынуждено объявить о сокращении объемов производства и сокращении значительного количества работников», — сообщает Сидоров.

«Речь идет о растущем импорте минеральных удобрений, который является главным фактором дестабилизации работы химической отрасли в стране. Большинство украинских производителей минеральных удобрений еще в 2019 году обратились в Министерство развития экономики с просьбой провести объективные расследования в отношении импорта и выработать меры по защите украинского товаропроизводителя. Нам известно, что такие расследования окончены Министерством развития экономики в мае 2020 года. По ним есть конкретные выводы и рекомендации о введении квот на импорт минеральных удобрений в Украину», — сообщают главы «Днепразота» и ДЗМУ.

По словам Сергея Сидорова и Сергея Москаленко, по итогам этой работы Межведомственная комиссия по международной торговле 22 мая должна была принять решения, устанавливающие четкие правила игры на рынке минеральных удобрений Украины, которые позволили бы украинским химическим предприятиям эффективно и бесперебойно обеспечивать украинский АПК качественной и доступной продукцией.

«Более того, именно эти решения значительно увеличили бы возможности нашего предприятия по созданию дополнительных рабочих мест и увеличению налоговых отчислений», — говорится в письме.

В то же время руководители предприятий констатируют, что на сегодняшний день вопрос торговых ограничений, квот и защитных рыночных мер перешел в плоскость политики, где «одна из сторон явно не нацелена искать компромисс».

По мнению руководителей крупнейших химпредприятий Днепропетровской области, «отказ от введения разумных ограничений на импорт минеральных удобрений воспринимается нами как фактический отказ и от поддержки всей украинской химической промышленности. Отсутствие квот — это прямое решение о предоставлении преимуществ на украинском рынке для иностранных компаний».

«Мы не просим дотаций. Мы не просим преференций. Мы просим адекватных мер по защите интересов отечественных производителей, которые есть в руках у правительства», — подытоживает свое письмо к главе Днепропетровской ОГА глава «Днепразота». Аналогичное требование содержится и в письме директора ДЗМУ.

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«Просим вас донести до первых лиц государства позицию нашего предприятия. Наш трудовой коллектив видит в вас союзника, и просит вашего содействия», — говорится в письме.

Напомним, что «Днепразот» (Каменское, Днепропетровская область) является одним из крупнейших химических предприятий Украины. Также в Каменском находится Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), который специализируется на производстве сложных удобрений.

удобрения, Днепропетровская область, Днепразот
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