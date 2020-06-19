Трамп назвал причину своего возможного поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что он может уступить своим соперникам на предстоящих выборах главы государства из-за голосования по почте, которое поддерживают сторонники Демократической партии. Об этом Трамп заявил в интервью газете The Washington Times.
«Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы. — Ред.) обманывают, грабят и воруют, — заявил американский лидер. По словам Трампа, демократы не посылают бюллетени в некоторые области, в основном в те регионы, где сильны позиции республиканцев. Американский президент убежден, что голосование таким методом может привести к нарушениям закона.
Также Трамп считает, что бывший вице-президент США Джозеф Байден является слабым политическим оппонентом по сравнению с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая была соперникам Трампа в ходе президентской гонки в 2016 году.
«Он (Байден. — Ред.) слабее, но машина Демократической партии сильнее, потому что они в отчаянии», — заявил Трамп.
77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году. В начале апреля стало известно, что Байден стал единственным кандидатом Демократической партии после выхода из гонки его соперника — сенатора от Вермонта Берни Сандерса.
Ранее Трамп заявил, что считает Байдена «политическим слабаком», несмотря на его 40-летний опыт в политике. В конце апреля президент США заявил об отсутствии планов по переносу голосования из-за пандемии коронавируса.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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