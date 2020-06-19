ОГХК продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа, вопреки обещаниям работать по предоплате, – документы

Госкомпания «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) продолжает заключать договоры с отсрочкой платежа, несмотря на обещания работать только по предоплате.
Об этом свидетельствуют документы в распоряжении Укрновин.
В частности, такой пункт содержится в контракте, подписанном Михаилом Макаровым, отстраненным ФГИ и.о. предправления компании.
ОГХК намерено отгружать продукцию американской компании «Кемурс» на условиях отсрочки платежа в 175 дней.
В то же время, перешедшая из российского Glencore, член правления ОГХК Татьяна Гогенко в комментарии Корреспонденту заявила, что такая практика осталась в прошлом.
«Сейчас ОГХК заключает контракты с контрагентами напрямую, выдвигая первоочередным условием сотрудничества обязательную предоплату, без возможности отсрочки платежей», — сказала она.
Это не единственный контракт с отсрочкой платежа. Также ОГХК начала работать и по дополнительному контракту с «Запорожским титано-магниевым комбинатом» (ЗТМК), относительно контроля над которым Фонд госимущества вдет борьбу со структурами Дмитрия Фирташа.
В договоре с ЗТМК указано, что предприятие обязуется оплатить поставку ильменита ОГХК по истечению 40 дней с дня получения товара.
Как сообщалось, ОГХК в начале июня одобрило контракты с компанией-посредником «Керамплюс» Виталия Кучука.
В 90-х филиал ОХГК — Вольногорский ГМК — уже работал с этой компанией по заниженным ценам.
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