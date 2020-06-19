Войти
Путину доверяют 58 процентов россиян
соседи
Путину доверяют 58 процентов россиян
Трамп назвал причину своего возможного поражения на выборах
позиция
Трамп назвал причину своего возможного поражения на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Алкогольные тренды 2020: эксперты рассказали о растущей популярности Fragolino

488
Алкогольные тренды 2020: эксперты рассказали о растущей популярности Fragolino

На украинском рынке алкоголя, как и в мире, растет популярность «легкого» и вкусного алкоголя. Такие напитки, как Fragolino, Sangria, Spritz или Mohito, производят абсолютные разные компании. О прогнозах дальнейшего роста спроса, а также об особенностях приготовления и продаж такой алкогольной продукции в Украине рассказали представители индустрии и опытные бармены.

Говорят, что особенно популярным является Fragolino — слабоалкогольный напиток со вкусом клубники.

Сегодня он есть на полках почти каждого магазина. При этом, производители, в том числе и украинские, ищут свои рецептуры приготовления популярного напитка, потому как единственного правила или унифицированной его формулы не существует.

Fragolino не невозможно скопировать, подделать, также не возможно и запатентовать. Поэтому на высоко конкурентном алкогольном рынке формул его приготовления уже невероятное множество.

«На такие напитки не нужны патенты. Это — мировая классика, поэтому коктейли нельзя запатентовать. Невозможно запатентновать за собой известный в мире вкус напитка. На Fragolino или Bellini, безусловно, также нет никаких авторских прав.

Поэтому каждый производитель может просто купить продукт, виноматериал у любого поставщика и его приготовить», — говорит бар-менеджер Who & Why Александр Скубач.

Отечественные производители активно пытаются «нащупать нить» интереса у покупателей к легкому и вкусному алкоголю, рассказывает бармен с 10-летним опытом Константин Бойко.

По его словам, набирают популярности готовые коктейли в бутылке.

«Можно привести пример прошлого-позапрошлого годов, когда произошел так называемый „сидровый бум“. Ранее сидры не были так популярны в Украине, а сегодня наш рынок действительно наполняется продукцией как украинского, так и зарубежного производства. Чем более популярным среди потребителей становится напиток, тем больше вариаций его появляется под различными торговыми марками», — отметил бармен.

Читайте также: МАУ установила в аэропорту «Борисполь» лабораторию для проведения тестов на коронавирус

Отметим, что на украинском алкогольном рынке можно встретить продукцию, которую позиционируют как «итальянское Fragolino». Однако, хоть сам клубничный напиток и родом из Италии, территория и география его производства ничем не ограничена, а качество произведенного в Украине «клубничного вина» ничем не уступает европейским коллегам.

Напомним, что при выборе любой алкогольной продукции эксперты советуют приобретать ее только в сертифицированных точках продаж и от проверенного производителя.

алкоголь, Fragolino
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 июня 2020
Четверг, 18 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016