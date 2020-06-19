Алкогольные тренды 2020: эксперты рассказали о растущей популярности Fragolino

На украинском рынке алкоголя, как и в мире, растет популярность «легкого» и вкусного алкоголя. Такие напитки, как Fragolino, Sangria, Spritz или Mohito, производят абсолютные разные компании. О прогнозах дальнейшего роста спроса, а также об особенностях приготовления и продаж такой алкогольной продукции в Украине рассказали представители индустрии и опытные бармены.

Говорят, что особенно популярным является Fragolino — слабоалкогольный напиток со вкусом клубники.

Сегодня он есть на полках почти каждого магазина. При этом, производители, в том числе и украинские, ищут свои рецептуры приготовления популярного напитка, потому как единственного правила или унифицированной его формулы не существует.

Fragolino не невозможно скопировать, подделать, также не возможно и запатентовать. Поэтому на высоко конкурентном алкогольном рынке формул его приготовления уже невероятное множество.

«На такие напитки не нужны патенты. Это — мировая классика, поэтому коктейли нельзя запатентовать. Невозможно запатентновать за собой известный в мире вкус напитка. На Fragolino или Bellini, безусловно, также нет никаких авторских прав.

Поэтому каждый производитель может просто купить продукт, виноматериал у любого поставщика и его приготовить», — говорит бар-менеджер Who & Why Александр Скубач.

Отечественные производители активно пытаются «нащупать нить» интереса у покупателей к легкому и вкусному алкоголю, рассказывает бармен с 10-летним опытом Константин Бойко.

По его словам, набирают популярности готовые коктейли в бутылке.

«Можно привести пример прошлого-позапрошлого годов, когда произошел так называемый „сидровый бум“. Ранее сидры не были так популярны в Украине, а сегодня наш рынок действительно наполняется продукцией как украинского, так и зарубежного производства. Чем более популярным среди потребителей становится напиток, тем больше вариаций его появляется под различными торговыми марками», — отметил бармен.

Отметим, что на украинском алкогольном рынке можно встретить продукцию, которую позиционируют как «итальянское Fragolino». Однако, хоть сам клубничный напиток и родом из Италии, территория и география его производства ничем не ограничена, а качество произведенного в Украине «клубничного вина» ничем не уступает европейским коллегам.

Напомним, что при выборе любой алкогольной продукции эксперты советуют приобретать ее только в сертифицированных точках продаж и от проверенного производителя.