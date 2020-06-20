Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен

Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в «отмывании» 120 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Отмечается, что в состав группы входили пять человек. Они легализовали средства с помощью фиктивных предприятий.
«Установлено, что преступления группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем», — сообщили в прокуратуре.
Бывшему правоохранителю и четырем другим участникам группы сообщили о подозрении в подделке документов при государственной регистрации юридического лица и предпринимателей (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УКУ); незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).
Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.
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