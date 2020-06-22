За сутки в мире выявлено рекордное числе случаев COVID-19

Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения на 21 июня. Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.

Наибольшее количество новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке. В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4,5 тыс. новых случаев, что стало максимальным значением с марта). В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 тыс.

Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — более 150 тыс. — ВОЗ зафиксировала 18 июня, до этого организация сообщала о выявленных за сутки 106 тыс. случаев.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 19 июня заявил, что мир вступил в «новую и опасную» фазу пандемии коронавируса. Он отметил, что государствам стоит сфокусироваться на тестировании населения, изоляции зараженных и лечении заболевших.