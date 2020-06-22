Лукашенко прокомментировал арест соперника на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов» и заявил, что за время независимости властям удалось «подрезать крылья» ворам, благодаря чему страна не оказалась «на коленях». Этот тезис прозвучал во время его выступления в Бресте на памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Отчет о выступлении Лукашенко опубликован на сайте президента Беларуси.

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — сказал Лукашено.

«Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Глава республики заверил, что не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать на основании закона.

Лукашенко призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…», — предупредил Лукашенко.

Один из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Глава Комитета государственного контроля Иван Тертель заявлял, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Тертель называл Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности». Он также добавлял, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу. Бабарико был единственным кандидатом кроме Лукашенко, который сдал в ЦИК положенное количество подписей.

Задержан также сын Бабарико Эдуард, ему предъявлено обвинение. Отец и сын на время следствия были отправлены за решетку.