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Трамп требовал от Японии более чем в четыре раза увеличить расходы на базы США

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Трамп требовал от Японии более чем в четыре раза увеличить расходы на базы США

США в 2019 году потребовали от Японии выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в четыре с лишним раза больше, чем сейчас. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на мемуары бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Kyodo утверждает, что располагает текстом этой книги.

Болтон сообщил в мемуарах, отмечает агентство, что по указанию президента Дональда Трампа передал такое требование японскому руководству в июле 2019 года во время визита в Токио. Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если она откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.

Правительство Японии до сих пор официально отвергало слухи о том, что Вашингтон требует от него резко увеличить ассигнования на военные объекты США.

Расходы Токио на содержание американских военных баз в 2019 финансовом году (закончился 31 марта 2020 года) составили 197,4 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу). Япония, в частности, оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.

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Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Трампа, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster ранее опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход главы Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по национальной безопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.

США, Япония, Дональд Трамп
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