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Кабмин убрал из постановления о карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

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Кабмин убрал из постановления о карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

Кабинет министров исключил в обновленном постановлении о продлении карантина с 22 июня до 31 июля пункт о запрете работы общепита (ресторанов, кафе и т.п.) и торгово-развлекательных центров, гостиниц и баз отдыха, учреждений культуры и развлекательной деятельности, фитнес-центров.

Согласно обнародованному в пятницу документу, теперь в этом пункте запрещается только деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Ранее Кабмин делал исключения из запрета работы общепита, ТРЦ и гостиниц, например, разрешая обслуживание 4 посетителей за столиком на улице с дистанцией между столиками 1,5 м или работу магазинов в ТРЦ, а также вводил дополнительные послабления в регионах, которые удовлетворяли соответствующим признакам.

В обновленном постановлении остался только запрет на проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. На организатора мероприятия налагается ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

Ранее этот пункт также звучал жестче: запрещалось проведение таких мероприятий с количеством участников более 10 человек. Исключение делалось для работы госорганов и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных, учебно-тренировочного профессиональных спортивных клубов командных видов спорта, а также экскурсионного обслуживания групп в количестве до 50 человек.

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В новом карантинном постановлении, которое вступает в силу с 22 июня, право устанавливать ограничения на работу общепита, гостиниц, проведения массовых мероприятий, работу спортзалов или учреждений культуры дано регионам со значительным распространением COVID-19 по представлению главного государственного санитарного врача региона.

карантин, коронавирус
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