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Суркис паразитирует на УАФ, потому что для него это площадка пиара и самоутверждения, - политолог

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Суркис паразитирует на УАФ, потому что для него это площадка пиара и самоутверждения, - политолог

Бывший функционер, а ныне нардеп от пророссийской политической силы Григорий Суркис развязал и ведет войну против украинского футбола, поскольку считает, что Украинская ассоциация футбола должна быть его семейным бизнесом. В целом, он давно воюет против Украины, не только на футбольном, но и других фронтах. Так деятельность Суркиса и пролоббированную им в ВР футбольную ВСК охарактеризовал политолог Виктор Бобиренко.

«Мое мнение, он (Суркис — Ред.) не хочет отпускать эту ассоциацию как имиджевые площадку и площадку для возможного влияния, для наращивания своего личного рейтинга и влияния в Украине. Поэтому он борется за эту площадку. И я думаю, что Суркис сам считает, что УАФ это его семейное предприятие — мол, все что связано в Украине с футболом — это к ним. И отсюда мы и имеем этот конфликт (Суркиса против УАФ, — Ред.). И это далеко не единственный конфликт у Суркиса с государством. Мы же знаем, что он судится с „Приватом“ за 1 млрд грн », - отметил эксперт.

Но Суркису стоит одуматься и искать себе другое занятие, считает Бобиренко.

Политолог также отметил, что в действиях Суркиса нет ни одной благой цели, кроме как попыток поддержать статус своей якобы влиятельной семьи.

«Может стоит двигаться дальше? Забыть о футбольном прошлом. Он представитель комитета по спорту — пусть помогает, а не мешает Украине в развитии. Ему говорят: Суркис, может хватит? Пора от этого берега отчалить и искать себя в большой политике или в другом месте. Ведь нужды украинского футбола и желания Сукриса они не тождественны. Он говорит, что все что он делает, это якобы во имя украинского футбола. А я вам утверждаю, что все что он делает — это только во имя Суркиса и его семьи. Все статусы Суркиса (нардеп, член спортивного комитета) — не для дела, они только для поддержания статуса семьи Суркиса », - резюмировал эксперт.

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Напомним, Григорий Суркис прокомментировал свою причастность к созданию в Раде футбольной ВСК, которая дискредитирует УАФ. По его словам, он якобы не причастен к появлению такой комиссии. Вместе с тем, именно Суркис в день голосования за ВСК писал кому-то смс по этому поводу следующего характера: «Браво! ВСК создана! Работаем дальше».

Также напомним, что в войне Суркиса против УАФ, на сторону действующего руководства ассоциации стали Шевченко, Блохин, Беланов и ряд других звездных динамивцев.

Григорий Суркис, ВСК, УАФ
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