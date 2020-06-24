СМИ узнали о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая

Граждане КНР, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, средства на счета фонда поступили от четырех граждан КНР в 2017 году. Путем вложения средств они хотели добиться приглашений на собрания представителей Республиканской партии и сблизиться с Трампом, чтобы в дальнейшем, возможно, оказывать на него влияние, утверждает издание.

По информации WSJ, некоторые из тех, кто переводил деньги на счета Trump Victory, имели тесные связи с членами аппарата госбезопасности Китая, включая организации, связанные с вооруженными силами. Имели место и случаи, когда эти люди информировали известных китайских политических деятелей о своих успехах, пишет газета.

Как указывается в статье, в мае 2017-го трое китайцев, пожертвовавших значительные средства в фонд, среди которых был человек, работающий в центральном правительстве Китая, в качестве гостей посетили закрытую встречу в США, организованную членом Национального комитета Республиканской партии от штата Калифорния Шоном Стилом. На ней якобы обсуждались планы по проведению предвыборных кампаний республиканцев, а также другие внутренние вопросы партии.

В ответ на запросы WSJ в Национальном комитете Республиканской партии сообщили, что после той встречи Шону Стилу было поручено прекратить контакты с гражданами Китая с целью защитить «нашу политику от незаконного иностранного вмешательства». В комитете подчеркнули, что партия не намерена возвращать переведенные на счета фонда средства, так как это не шло вразрез с правилами финансирования предвыборных кампаний.

Авторы статьи отмечают, что им не удалось выявить какие-либо нарушения, связанные с денежными переводами, которые поступили на счета фонда Trump Victory от китайцев. Кроме того, WSJ указывает на отсутствие признаков того, что Трамп знал о подобных пожертвованиях.