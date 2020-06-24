Ученые подсчитали, сколько людей должны переболеть коронавирусом для коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет, препятствующий распространению коронавируса, может вырабатываться при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения. К такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского университета (Великобритания) и Стокгольмского университета (Швеция), разработавшие математическую модель, включающую разделение населения на возрастные группы и отражающую особенности их социального поведения. Результаты их исследования опубликованы в издающемся в США научном журнале Science.
Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу и, таким образом, прерывает порочный процесс передачи возбудителя. Действие коллективного иммунитета признается в условиях, когда отменены ограничительные меры — самоизоляция, социальная дистанция, карантин.
«Мы использовали новый математический метод при оценке развития коллективного иммунитета популяции и обнаружили, что он может быть достигнут на уровне 43%, — отмечает профессор Фрэнк Болл из Ноттингемского университета. — Это связано с повышенной социальной активностью и никак не коррелирует с возрастными группами. Чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. И, следовательно, быстрее наступит выздоровление».
Коллективный, иными словами, естественный иммунитет, возникает в том случае, когда большинство населения переболело данной инфекцией, а также было охвачено искусственной иммунизацией, подчеркивают исследователи.
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