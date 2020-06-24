Каждый пятый столичный выпускник не будет сдавать ВНО

В Киеве почти 4 тысячи выпускников этого года не регистрировались на внешнее независимое оценивание.
Об этом на брифинге проинформировал Киевский городской голова Виталий Кличко.
«Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник — школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева — в этом году не будет сдавать ВНО. Это — почти 4 тысячи человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 тысяча человек. 22 тысячи из них — выпускники этого года. Все остальные — закончили учебные заведения в прошлые годы», — сказал Кличко.
Он отметил, что столичные власти приняли решение о необязательной сдаче ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины.
Кличко добавил, что для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО, и педагогов, город решил задействовать как можно больше помещений заведений образования. Всего подготовили 7 тысяч аудиторий в более 150-ти заведениях.
«К проведению ВНО город приобщил почти 7 тысяч педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску», — сказал мэр столицы.
Напомним, что основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.
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