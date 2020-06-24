Правительство отказались от квот на импорт минудобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась от введения квот на импорт в Украину минеральных удобрений.
Соответствующее решение опубликовано в «Правительственном курьере» и вступило в силу.
Ранее сообщалось, что Министерство экономики планирует ввести 30% квоты на импорт азотных удобрений — остальные должны заполнить заводы Ostchem Дмитрия Фирташа, «Днепроазот» Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый. Аграрии выступили против этой инициативы.
Впоследствии их поддержал президент.
«Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились на рынке удобрений, не нужно ограничивать их импорт. Аграрии должны получить больше удобрения и развивать сельскохозяйственный потенциал Украины. Потому что это наша продовольственная безопасность», — подчеркнул Зеленский.
В Союзе химиков Украины назвали такое решение «антигосударственным» и сообщают, что украинские производители готовят апелляцию на это решение.
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