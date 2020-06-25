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Адвокаты Януковича отрицают информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

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Адвокаты Януковича отрицают информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

Адвокатское объединение «AVER LEX», представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, называют лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены, и считают это попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было», — заявил адвокат Виталий Сердюк, передает пресс-служба «AVER LEX».

По словам адвоката, ГБР вызывало Януковича 23 июня для допроса, куда прибыли представители экс-президента.

«Мы, как адвокаты, представляющие интересы Виктора Януковича, прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки самого Клиента. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Виктор Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи», — рассказал адвокат.

Сердюк также добавил, что, вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется для того, чтобы перебить информационную волну негатива в адрес ведомства из-за закрытия ими ряда дел против Порошенко.

«Мы задокументировали новость ГБР о якобы уведомлении Виктора Януковича о подозрении и готовим соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд», — отметил адвокат.

Как сообщалось, 24 июня Государственного бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

«Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)», — сообщила пресс-служба ГБР.

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В ГБР проинформировали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович при соучастии с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью, так называемого, реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Виктор Янукович, ГБР
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