Кабмин назначил и.о. министра образования

Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Согласно соответствующему решению на заседании правительства в четверг, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязанности и.о. министра.
Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета».
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