СМИ сообщили об избрании нового главы набсовета «Укрнефти»

Наблюдательный совет крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» возглавил директор по управлению дивизионом «Нефть» группы «Нефтегаз» Николай Гавриленко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник на рынке.

«Сегодня прошло заседание набсовета и главой избран Гавриленко», — сообщил собеседник агентства.

Других подробностей он не сообщил.